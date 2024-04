São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) decidiu que não participará do ato unificado das centrais sindicais na quarta-feira (1º). No mesmo horário, ele estará em festa tradicional do Dia do Trabalho que é realizada em Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital.

O presidente Lula (PT) confirmou presença nos festejos das centrais sindicais, que acontecerão no estacionamento da Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

Também foram convidados o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do Senado, e Luís Roberto Barroso, presidente do STF, além de ministros, presidentes de partidos e líderes de movimentos e associações.

A expectativa de CUT, UGT (União Geral dos Trabalhadores), Força Sindical, CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), Nova Central, Intersindical e Pública Central do Servidor é reunir cerca de 50 mil pessoas.