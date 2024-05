As enchentes que afetam o Rio Grande do Sul impactaram unidades prisionais e forçaram a transferência de 1.500 presos, que já estão retornando aos presídios viáveis —não necessariamente aos que estavam anteriormente.

Voluntários participam de resgate de pessoas e animais no bairro Navegantes, em Porto Alegre - Daniel Marenco

A situação é acompanhada pelo Ministério dos Direitos Humanos, que integra comitê criado no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para o monitoramento das unidades prisionais e socioeducativas durante o período de calamidade.

As unidades prisionais foram inundadas, de acordo com relatos, e presos correram risco de afogamento.

Para o final de semana há nova previsão de um grande volume de chuvas no estado. Atualmente, cerca de 340 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas residências.