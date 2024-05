Deputados e senadores do MDB decidiram destinar R$ 55 milhões em emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul, em transferência direta dos mandatos dos congressistas ao estado, afetado por fortes enchentes.

Soldados do Exército em cima de um tanque observam carro alagado em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul - Carlos Fabal/AFP

A decisão foi tomada após conversas entre o presidente do partido, Baleia Rossi, e líderes do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL), e no Senado, Eduardo Braga (AM).

"Todos os 44 deputados federais e 11 senadores do MDB concordaram em participar da ação. Cada um dos congressistas decidiu remanejar R$ 1 milhão de emendas de seu estado em favor do povo gaúcho", disse Baleia.

Desde o fim de semana, o MDB e a Fundação Ulysses Guimarães montaram um gabinete em Brasília para ajudar as prefeituras gaúchas.