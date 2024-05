O comitê estadual de registro civil de nascimento da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul se reúne nesta sexta-feira (10) para discutir um plano para garantir acesso à documentação civil dos afetados pelas enchentes que atingem o estado.

Casa alagadas em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul - Amanda Perobelli/Reuters

O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) se reuniu nesta quinta-feira (9) com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Alberto Delgado Neto, para discutir a questão.

"Está havendo um esforço conjunto, tanto do Tribunal de Justiça, por meio da corregedoria, para que nós possamos restituir a identidade civil, para que as pessoas que foram afetadas pelas enchentes possam acessar os serviços públicos e, portanto, ter acesso à política de cidadania", disse.

Por causa das enchentes, várias pessoas deixaram suas casas apenas com a roupa do corpo, sem qualquer documento de identidade.

A coordenadora-geral de Promoção do Registro Civil de Nascimento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Tula Vieira Brasileiro, afirmou que a Corregedoria-Geral da Justiça do estado começou a levantar, nos abrigos e alojamentos, informação sobre quem está sem os documentos civis, mas ressaltou que é um trabalho que leva tempo.