São Paulo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará sua primeira participação na pré-campanha de Guilherme Boulos (PSOL) na sexta-feira (24).

Ao lado da ministra Marina Silva (Meio Ambiente) e do pré-candidato, o ministro participará do debate "Cidades do futuro e transformação ecológica", no Salão São Luís, localizado na rua Bela Cintra, na região central de São Paulo. O evento começará às 19h.

Principal responsável por projetos como o arcabouço fiscal e a reforma tributária, Haddad tem sido bem avaliado por setores do mercado financeiro e, por isso, é visto como peça importante pela pré-campanha de Boulos, que busca se afastar de pechas usadas contra ele por adversários, como radical e extremista.