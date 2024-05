A 2ª Vara Cível da Comarca de Jacareí do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Avibras Aeroespacial, principal fabricante de foguetes no Brasil, preste esclarecimento aos credores sobre as negociações envolvendo a venda da empresa ao grupo australiano DefendTex.

Foto de 2011 de demonstração de lançamento de foguetes fabricados pela Avibras no campo de Formosa (GO) - Marcelo Camargo/Folhapress

As informações sobre conversas entre as empresas foram noticiadas na imprensa, mas não foram formalizadas aos credores da Avibras, que pediu recuperação judicial em março de 2022 em meio a dívidas de R$ 570 milhões.

Se a negociação for concretizada, a empresa brasileira evitaria a falência. A decisão do juiz Maurício Brisque Neiva, de 22 de maio, exige que a Avibras preste os esclarecimentos ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e à Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), credores da empresa, sobre as "tratativas com a sociedade DefendTex".

"Como o BNDES só teve acesso à operação pela imprensa, é papel do banco criar transparência e mesmo grau de informação para todos os envolvidos", diz Walter Baère, diretor jurídico do banco de fomento. "A Avibras tem o dever de dar a todos os credores habilitados no processo de recuperação judicial transparência, detalhando a operação com a DefendTex."