São Paulo

Principal liderança do União Brasil em São Paulo, o vereador Milton Leite afirma que o partido pode reavaliar a relação com o governo federal se o presidente Lula (PT) enxerga o prefeito Ricardo Nunes (MDB) como um inimigo.

Nesta quarta-feira (1º), em ato do 1º de Maio, o petista se referiu a Ricardo Nunes (MDB) como "nosso adversário municipal", o que gerou incômodo em lideranças de partidos que compõem a base do governo federal e que decidiram apoiar a reeleição do prefeito, como MDB, União Brasil e Solidariedade.

Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal de São Paulo, durante entrevista à Folha - Danilo Verpa-7.mar.2018/Folhapress

Segundo o presidente da Câmara Municipal, o petista deveria "cuidar do governo federal, que está mal administrado e sem base", e não "definir os adversários nas cidades".

"Nas cidades temos vários aliados do Congresso que agora estão sendo chamados de adversários. Se seremos tratados como adversários no Congresso, vamos avaliar isso no melhor momento. O presidente erra ao se transformar em cabo eleitoral do Boulos, futuro perdedor na disputa em São Paulo", afirma Leite.

Em discurso no palanque do evento de 1º de Maio organizado pelas centrais sindicais no estacionamento da Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo, Lula afirmou que Boulos está participando de "uma verdadeira guerra aqui em São Paulo".

"Está disputando contra nosso adversário nacional, contra nosso adversário estadual e contra nosso adversário municipal. Está enfrentando três adversários", disse o presidente.