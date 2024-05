O PT deve chamar para conversas com sua direção nacional três ministros que têm sido objeto de reclamação interna por darem pouca atenção ao partido: Rui Costa (Casa Civil), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

O ministro da Casa Civil, Rui Costa - Gabriela Biló/Folhapress

O trio foi alvo de queixas em uma reunião da Executiva Nacional do PT há duas semanas. Costa é considerado arrogante e autoritário no trato com parlamentares e dirigentes.

Macêdo, que cuida da relação com movimentos sociais, vem sendo culpado por ter submetido o partido a dois vexames recentes, a baixa adesão no ato do Dia do Trabalho e numa manifestação em defesa da democracia em Salvador, em março.

Já Padilha, embora elogiado pelo estilo conciliador, tem sido apontado como responsável pelo fato de Lula até o momento não ter recebido a bancada federal do PT para uma reunião.

A ideia é que eles participem de uma sabatina com a Executiva em breve, como já ocorreu com outros ministros antes, caso de Fernando Haddad (Fazenda).