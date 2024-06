Brasília

Integrantes do Ministério da Gestão receberam sem surpresa a decisão judicial que suspendeu o acordo fechado entre o governo e a Proifes (Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico).

Mobilizações dos servidores de universidades federais por reajuste salarial na Câmara dos Deputados - Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Pela negociação acertada com o sindicato, os professores federais teriam reajuste de 9% em janeiro de 2025 e de 3,5% em maio de 2026. Com a decisão judicial, o acordo foi suspenso.

Técnicos da pasta dizem que o cenário era previsível por causa da rivalidade da Proifes, ligada ao PT, com o Andes (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior), próximo do PSOL e do PSTU. A divergência remonta a 2004, quando a federação foi criada, ainda no primeiro mandato do presidente Lula.

A Gestão lembra, porém, que os dois últimos acordos de reajuste para professores federais, em 2012 e 2015, no governo de Dilma Rousseff, foram assinados só com a Proifes. E que, mesmo com a resistência dos outros sindicatos, essas negociações acabaram prevalecendo.