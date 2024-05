Sindicalistas farão na próxima terça-feira (21) um ato na Câmara dos Deputados para pressionar o governo Lula (PT) a aprovar pautas de reivindicações dos trabalhadores, entre elas a redução da jornada de trabalho sem redução de salários.

Congresso terá frente parlamentar pela redução da jornada de trabalho - Waldemir Barreto/Agência Senado

O ato será realizado no lançamento da Frente Parlamentar Mista pela Redução da Jornada de Trabalho, que defende a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que trata do tema, de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). O texto reduz a jornada de trabalho a 36 horas semanais em 10 anos.

O deputado, que coordenou o grupo de trabalho da reforma tributária, argumenta que, com a nova legislação, as empresas terão ganhos com a simplificação e redução dos impostos e que isso precisa ser dividido com os trabalhadores.

Os sindicalistas defendem que a aprovação da PEC seria um grande legado deixado pelo presidente. Na Câmara, Lopes e Vicentinho (PT-SP) coordenarão a frente, enquanto no Senado o coordenador deve ser o senador Paulo Paim (PT-RS).