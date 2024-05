Parlamentares de países da região amazônica vão se reunir nesta sexta-feira (3) em São Paulo para discutir formas de se opor à exploração de petróleo na região.

Plataforma da Petrobras para exploração de petróleo - BBC

Eles integram a seção latino-americana da rede global Parliamentarians for a Fossil-Fuel Free Future (Parlamentares por um Futuro Livre de Combustíveis), que reúne 850 congressistas de 95 países.

O tema vem dividindo o governo Lula. Uma parte defende a extração do produto na chamada Margem Equatorial, próxima da foz do rio Amazonas, enquanto ambientalistas rejeitam a medida.

Participarão representantes de Brasil, Colômbia, Equador, Bolívia e Peru, todos países que dividem a bacia amazônica, além do Canadá. O evento é organizado em parceria com o Instituto Futuro, que tem o ex-presidente do PSOL Juliano Medeiros como presidente do conselho.

Entre as presenças confirmadas estão a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG), o deputado colombiano Juan Carlos Lozada, a senadora boliviana Cecilia Requena Zárate e a senadora canadense Rosa Gálvez.

"Diversas organizações, como a Agência Internacional de Energia e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, reiteraram em múltiplas ocasiões que, para manter o aumento da temperatura em menos de 1.5°C, não deve haver novos projetos de exploração de petróleo, gás ou carvão", diz a rede global de parlamentares.

"Neste contexto, a expansão da indústria de hidrocarbonetos carece de sentido na Amazônia, onde, historicamente, sua operação tem tido impactos negativos em todos os países onde opera", acrescenta.

A rede de parlamentares pretende fazer outras reuniões sobre o tema até a COP 30, que ocorrerá no ano que vem em Belém (PA), quando pretende publicar uma conclusão sobre as discussões.