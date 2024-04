Brasília

O ministro do Turismo, Celso Sabino, se reuniu nesta segunda-feira (15) com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e com o secretário-geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, para falar sobre ações de fomento à sustentabilidade por meio do turismo.

No encontro, Guterres falou sobre a expectativa da ONU em relação a Belém, que sediará em 2025 a COP 30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas.

O secretário-geral da ONU disse que, neste ano, pela primeira vez, haverá um dia sobre o turismo sustentável na COP29, que ocorrerá no Azerbaijão. Sabino afirmou que trabalha para que na COP30 sejam dois dias dedicados à sustentabilidade no turismo.

O governo brasileiro criou no final de março a Secretaria Extraordinária para a COP 30, que atuará até 30 de junho de 2026 e estará subordinada à Casa Civil da Presidência. O anúncio se deu em meio a rumores de que o Planalto estaria estudando transferir reuniões para São Paulo ou Rio de Janeiro. Sabino defende manter a COP30 só em Belém.