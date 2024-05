O PCO aproveitou o ato do Dia do Trabalho, convocado pelas centrais sindicais, para vender material com referências ao Hamas, como tem feito em diversos eventos.

Banca do PCO vende camisa do Hamas em ato do Dia do Trabalho - Fábio Zanini/Folhapress

Os itens mais vendidos foram camisetas com símbolo do grupo terrorista palestino, responsável pelos ataques do ano passado em Israel. Custavam R$ 55 cada.

Também estavam expostos pelo partido de esquerda radical canecas e bottons em uma banquinha colocada a poucos metros do palco onde ficaram as autoridades do evento. Havia ainda camisetas da organização extremista palestina Hizbollah, também por R$ 55.

Dirigentes do partido afirmaram que puderam vender tranquilamente os objetos, sem serem incomodados pela organização do evento.

O partido apoia o Hamas e recentemente enviou seu presidente nacional, Rui Costa Pimenta, para o Catar, onde encontrou dirigentes da organização.