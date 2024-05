O ex-presidente Michel Temer defendeu a criação de um órgão técnico especializado em lidar com desastres climáticos, como as enchentes no Rio Grande do Sul.

O ex-presidente Michel Temer e a presidente do Grupo Voto, Karim Miskulin, em evento em NY - Divulgação

"Com urgência, a União precisa criar um órgão nacional altamente técnico capaz de avaliar incidentes climáticos, determinar a prevenção necessária e, então, encontrar uma solução. Não é fácil, mas é possível", afirmou ele em Nova York (EUA), durante participação em evento do Grupo Voto.

Temer afirmou que essa já era uma prioridade durante seu mandato como presidente. Ele também afirmou que a reconstrução do Rio Grande do Sul não cabe apenas ao estado, que não tem recursos suficientes para isso, mas também à União.