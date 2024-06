São Paulo

André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, participaram na noite de sábado (15) de evento gospel da Prefeitura de Miracatu (SP), cidade na qual o irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Renato Bolsonaro, atua como chefe de gabinete.

Como mostrou o Painel, Renato foi escolhido para protagonizar inserções partidárias do PL no Vale do Ribeira, berço da família no interior de São Paulo e região onde ele atua politicamente, e projeta uma candidatura para deputado ou senador em 2026. Ele também é cotado com frequência para disputar a própria Prefeitura de Miracatu.

André Mendonça, ministro do STF, durante evento gospel em Miracatu (SP) - Reprodução/@prefeiturademiracatu no Instagram

Tanto o ministro como o governador foram anunciados durante a semana como atrações do Mira com Cristo, que também contou com participações de Gabriel Guedes e Cassiane, músicos do segmento gospel.

Os discursos de Mendonça e Tarcísio tiveram caráter religioso. O ministro foi indicado ao cargo por Bolsonaro em 2021, após a promessa do então presidente de que colocaria alguém "terrivelmente evangélico" no STF —Mendonça era pastor presbiteriano.

O ministro tem relação pessoal com Miracatu. Em entrevistas, ele já disse que passou parte da infância na cidade e que possui familiares que continuam morando lá.

Tarcísio, por sua vez, tem estreitado laços com a comunidade evangélica, ainda que seja católico. Na Marcha para Jesus, foi elogiado pelo apóstolo Estevam Hernandes, líder da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, que disse que ele estava pregando melhor que muito pastor.

Assim como no evento de maio, Tarcísio fez um discurso marcado por referências bíblicas no Mira com Cristo.