São Paulo

O PL escolheu Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como protagonista de inserções partidárias no Vale do Ribeira, berço da família no interior de São Paulo e região onde ele atua politicamente.

Dirigentes do partido avaliam que com isso ele pode pavimentar uma candidatura na eleição de 2026.

Renato atualmente é chefe de gabinete de Vinicius Brandão (PL), prefeito de Miracatu.

Na peça, ele diz que é "o genérico" do ex-presidente e conta sua trajetória no PL. Ele afirma que entrou no partido antes do irmão e menciona os anos que trabalhou como assessor do atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL). Ele foi exonerado do cargo em 2016, após acusações de ser funcionário fantasma.

Em outubro, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse em vídeo que Renato poderá ser candidato ao Senado em 2026.

Outra possibilidade mencionada é ele disputar vaga de deputado federal, caso Eduardo Bolsonaro se candidate ao Senado. Assim, poderia herdar os votos do sobrinho.