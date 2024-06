O empresário Filipe Sabará (Republicanos) será o coordenador da equipe encarregada de elaborar o plano de governo da pré-candidatura do coach Pablo Marçal (PRTB) para a Prefeitura de São Paulo.

No começo do mês, Sabará deixou a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), na qual ocupou as funções de secretário-executivo de Desenvolvimento Social e presidente do conselho do Fundo Social.

Segundo apurou o Painel, Sabará também articula para compor a chapa de Marçal como vice. No entanto, ele ainda depende da aprovação de Tarcísio e do Republicanos para pleitear oficialmente o posto. Ambas as legendas no momento tendem a apoiar a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

Sabará foi candidato a prefeito de São Paulo em 2020, mas desistiu da disputa após ter sido expulso do partido Novo. Na ocasião, sua vice era Marina Helena, que continuou na sigla e é pré-candidata na atual eleição para a Prefeitura de São Paulo.

Antes disso, Sabará foi secretário municipal de Assistência Social da Prefeitura de São Paulo na gestão João Doria. À época, ele era considerado um discípulo do prefeito, com quem rompeu após se aproximar de Jair Bolsonaro (PL).