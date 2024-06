Secretário de Governo da Prefeitura de Maceió, Ivan Carvalho (PL) está deixando o cargo nesta quinta-feira (6).

O prefeito de Maceió, JHC - Cleia Viana/Câmara dos Deputados

A ideia é que Carvalho, braço-direito do prefeito JHC (PL) desde a época em que ele era deputado federal, fique à disposição como uma alternativa de vice na chapa à reeleição do titular do Executivo na capital alagoana.

Segundo interlocutores do prefeito, a saída do secretário mostra que a decisão sobre quem será seu vice ainda não está tomada.

Outros nomes colocados são o do senador Rodrigo Cunha (União Brasil) e da ex-secretária de Educação do município Jó Pereira (PP). Pereira é prima do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e preferida dele para compor a chapa.

A possibilidade de que Cunha possa ser vice de JHC na eleição de outubro alimentou rumores de um rompimento do prefeito com Lira, que foram negados por ambos.

Essa avaliação foi reforçada após o senador ter retirado a taxação de compras de até US$ 50 do exterior de texto que ele relatou sobre um novo programa de incentivos a combustíveis verdes. A pauta era defendida por Lira.