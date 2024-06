Uma comissão do Congresso Nacional identificou cerca de 10 mulheres dividindo espaço com mais de 200 imigrantes homens num terminal do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no último final de semana.

Imigrantes dormem no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo - Ascom/Mara Gabrill

A inspeção da Comissão sobre Migrações Internacionais e Refugiados do Congresso constatou a situação de precariedade de pessoas que dormem em cima de roupas estendidas no chão ou em cadeiras no aeroporto.

No total, são mais de 400 cidadãos indianos e africanos acomodados em situação insalubre em diversas áreas do aeroporto.

A visita foi feita pelo presidente da comissão, deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE), e pela relatora, senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), além de representantes da Acnur (Agência de Refugiados da ONU) e outras entidades. "Há um medo constante em relação à segurança dessas mulheres", afirmou Gabrilli.

A comissão levou produtos de higiene, obtidas por doações, e um médico infectologista para examinar as pessoas.

Entre as dificuldades encontradas pelos imigrantes está o preenchimento do Sisconare (Sistema Nacional de Processamento de Pedidos de Refúgio), porque as fichas de são disponibilizadas somente em português. "É uma situação desumana e de grande vulnerabilidade", disse Gadêlha.

A senadora Mara Gabrilli e o deputado federal Tulio Gadelha durante visita a imigrantes no aeroporto de Guarulhos - Ascom/Mara Gabrilli

A Comissão enviou ofícios aos ministérios da Justiça, das Relações Exteriores e da Saúde requerendo informações a respeito das medidas adotadas no local.

O problema dos imigrantes retidos no aeroporto tem sido recorrente nos últimos meses. Muitos chegam ao Brasil com o intuito de iniciarem uma arriscada jornada por terra até os EUA, onde pretendem pedir refúgio.