O Centro Assistencial de Motivação Profissional (Camp) Pinheiros irá ceder as salas do seu prédio, localizado na zona oeste da capital paulista, para que refugiados possam ter aulas de português. O projeto é uma parceria com a organização sem fins lucrativos Estou Refugiado.

Segundo a ONG, 60% dos seus alunos são mulheres. Os estudantes, que têm desde 14 até 60 anos de idade, vão receber auxílio para transporte e alimentação.

O projeto também quer ajudar essas pessoas na entrada no mercado de trabalho, por meio das empresas parceiras da Camp, uma entidade que atua na inclusão profissional.

LUZ, CÂMERA, AÇÃO

O diretor artístico do In-Edit Brasil — Festival Internacional do Documentário Musical, Marcelo Aliche, recebeu convidados na abertura da 16ª edição do evento, na noite de quarta-feira (12), no CineSesc, em São Paulo. A atriz Gilda Nomacce e o músico Edgard Scandurra marcaram presença na celebração.