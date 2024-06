O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi convidado para participar de evento com os líderes do G20 no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em novembro.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao lado dos empresários Karim Miskulim e Jorge Gerdau - Divulgação

Ele pretende fazer um apelo aos líderes globais presentes no encontro para ajudar na reconstrução do estado, afetado pelas chuvas.

O convite a Leite foi feito pelo padre Omar Raposo, reitor do local, durante jantar na casa da empresária gaúcha Karim Miskulin, na última quinta-feira (20).

O G20 reúne as principais economias ricas e emergentes do planeta. A presidência rotativa, em 2024, cabe ao Brasil. O encontro dos chefes de Estado e governo dos países membros ocorrerá em 18 e 19 de novembro.