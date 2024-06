São Paulo

Mauro Mendes (União Brasil), governador de Mato Grosso, instituiu o programa "Escola Amiga do Agro", que tem como objetivo aproximar os alunos da rede pública e o agronegócio do estado.

Segundo a lei que criou o programa, publicada no Diário Oficial do estado nesta quinta-feira (13), ele contará com atividades pedagógicas destinadas aos alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas.

Mauro Mendes, governador de Mato Grosso (União Brasil) - Divulgação

Entre seus objetivos, o Escola Amiga do Agro pretende compartilhar informações sobre a produção agropecuária do Mato Grosso e sua "importância para geração de empregos, renda e produção de alimentos e matérias-primas" e preparar estudantes para torná-los "cidadãos compromissados com a segurança alimentar, a defesa agropecuária e a sustentabilidade".

O programa também se propõe a "eliminar distorções sobre as funções socioeconômicas da agropecuária" e "difundir o papel estratégico da agropecuária na construção do desenvolvimento social e econômico do estado".

A gestão Mauro Mendes ainda prevê a realização de convênios ou parcerias com empresas públicas ou privadas na implementação do programa.

O programa tem origem em projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Claudio Ferreira (PL) que foi aprovado no Legislativo do Mato Grosso.

Mendes é próximo das lideranças do agronegócio, das quais frequentemente sai em defesa. Durante a tramitação da reforma tributária, articulou para que o agronegócio não fosse prejudicado.

Ele também tem relação tensa com movimentos de luta pela terra no estado. Sua gestão lançou, por exemplo, a Patrulha Rural, com a diretriz de "tolerância zero" contra ocupações de terras.