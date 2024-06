O MDB aprovou nota em que defende a busca de medidas para equilibrar as contas públicas pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet.

Os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento - Adriano Machado/REUTERS

"O MDB manifesta apoio aos estudos da equipe econômica liderada pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento) que visam o equilíbrio fiscal das contas públicas", diz a nota, assinada pela Executiva Nacional do partido.

O posicionamento, segundo o texto, "reafirma o compromisso do MDB em favor da economia liberal com profunda responsabilidade social. Ambas precisam andar lado a lado, dando suporte uma à outra".

O petista Haddad e a emedebista Tebet vêm sendo as principais vozes no governo Lula em defesa de medidas de austeridade fiscal. Entre as ações discutidas estão limitar o aumento nos gastos de saúde e educação e desvincular benefícios do reajuste do salário mínimo.

Há oposição às medidas dentro do PT, no entanto, e o próprio presidente demonstra ambiguidade na defesa desta agenda.

O MDB relembra ainda que no passado recente defendeu medidas como as reformas trabalhista, tributária e previdenciária.

"Tais reformas foram e são necessárias por conta de mudanças econômicas, sociais e culturais que o Brasil e o mundo enfrentam de forma cada vez mais acelerada, no século 21", diz a nota.