São Paulo

A Câmara Municipal de São Paulo realizará na terça-feira (4), às 11h, a última audiência pública sobre a criação do Parque Municipal do Rio Bixiga. O debate encerra a etapa de discussão pública do projeto de lei, que deve ser votado em definitivo pelos vereadores ainda neste mês.

O prefeito pediu ao Legislativo que acelere a tramitação e aprove o projeto depois que chegou a um acordo com o Grupo Silvio Santos para compra do terreno na região central de São Paulo, encerrando um imbróglio de mais de 40 anos.

Terreno em que deve ser construído o Parque Municipal do Rio Bixiga, ao lado do Teatro Oficina, no centro de São Paulo - Danilo Verpa-11.jul.2023/Folhapress

A prefeitura pagará R$ 64,3 milhões pela área de 11 mil metros quadrados, na qual a empresa do apresentador de TV pretendia construir três prédios de uso comercial e residencial.

A construção do parque era um sonho do diretor José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, fundador do Teatro Oficina, que fica no local. Ele morreu em julho de 2023.

Após a assinatura do contrato com o Grupo Silvio Santos e a aprovação definitiva no Legislativo paulistano, o prefeito deve assinar uma Declaração de Utilidade Pública em relação ao terreno. Superadas essas etapas, o parque poderá ser instalado.