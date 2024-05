Seis blocos de Carnaval de São Paulo marcaram para este domingo (2) um protesto contra a lei estadual que aprovou a privatização da Sabesp, em ato que também vai incluir uma campanha de doação de água potável para o Rio Grande do Sul.

A manifestação conta com a adesão dos blocos "Bloco do Água Preta", "Ano Passado eu Morri esse Ano eu não Morro", "Bloco Fluvial do Peixe Seco", "Bloco Refloresta", "Vai quem qué" e "Jegue elétrico".

Bloco Água Preta durante cortejo em Perdizes, na zona oeste de São Paulo - Bruno Santos-23.abr.2022/Folhapress

Eles farão um ensaio aberto das 15h às 19h na Praça Rio dos Campos, na Vila Anglo, zona Oeste de São Paulo.

A ideia é que o ato seja o primeiro de uma série de mobilizações que acontecerão ao longo do mês contra a privatização da Sabesp. Na quarta-feira (29), a justiça rejeitou pedido dos diretórios estaduais de PT, PSOL e PC do B para suspender os efeitos da aprovação na Câmara Municipal de São Paulo do projeto de lei para venda da empresa.

O projeto de lei aprovado em 2 de maio autoriza a capital paulista a firmar contrato com a estatal nas mãos da iniciativa privada e foi sancionado no mesmo dia pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).