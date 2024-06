Brasília

Integrantes do PT estão mapeando as candidaturas de mulheres que disputarão as eleições municipais pelo partido neste ano para apresentar à primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja. A ideia é identificar onde a socióloga pode atuar para alavancar essas candidaturas, inclusive com viagens aos municípios.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, diz que a primeira-dama é uma "referência na luta por mais mulheres nos espaços públicos". "Queremos a participação da Janja nesse processo eleitoral em apoio às nossas candidatas. Nessas eleições vamos priorizar ainda mais a presença das mulheres na disputa."