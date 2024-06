Um panfleto produzido pelo PT de Guarulhos escancarou a disputa do partido na cidade com o ex-prefeito Elói Pietá, que rompeu com a legenda no início do ano para concorrer novamente ao comando da cidade.

O folheto mostra, de um lado, o candidato petista a prefeito, o deputado Alencar Santana, com Lula. Do outro lado, Pietá, atualmente no Solidariedade, ao lado da sua candidata a vice, Fran Corrêa, do União Brasil.

"Você, de que lado está?", pergunta o panfleto. "Elói Pietá agora ainda com a turma do Tarcísio e do Bolsonaro", acrescenta.

Panfleto do PT de Guarulhos que foi apreendido por ordem da Justiça Eleitoral - Reprodução

No último dia 11 de junho, a juíza eleitoral Priscila Maia atendeu a ação de Pietá e mandou recolher o material. Ela entendeu que houve propaganda antecipada e pedido de voto para Alencar.

O pré-candidato e seu partido recorreram, argumentando que o material apenas informa a respeito de fatos. "Todas as informações veiculadas no panfleto são de conhecimento público e foram veiculadas amplamente na mídia", diz o recurso.

A questão é o ápice de um processo de rompimento que já se desenhava havia alguns meses. Pietá foi prefeito entre 2001 e 2009 e uma das principais lideranças do PT no estado. Ele tentou ser candidato novamente neste ano e acabou saindo do partido quando a opção foi por lançar Alencar.

Os dois disputam o eleitorado de esquerda na segunda maior cidade do estado. Na direita, também há uma divisão, entre Jorge Wilson (Republicanos) e Lucas Sanches (PL).