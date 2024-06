Cerca de 170 parlamentares mulheres de 30 países participarão em Maceió (AL) de um encontro nas próximas segunda (1º) e terça (2). A iniciativa é do P20, o grupo dos legislativos do G20, cuja presidência atual é do Brasil. A abertura será do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Também participarão mulheres de quatro organismos internacionais: ONU, ONU-Mulher, União Europeia e Mercosul. O tema principal do evento é "Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável".