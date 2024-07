São Paulo

Após período de estremecimento na relação com Ricardo Nunes (MDB), o União Brasil decidiu apoiar a reeleição do prefeito de São Paulo, afirmam lideranças do partido que encabeçam a negociação.

Depois de reunião na sexta-feira (19) com o emedebista, Milton Leite, presidente da Câmara Municipal e principal liderança do partido no estado, disse que a relação havia melhorado 90%, mas que ainda não era possível confirmar a aliança.

Milton Leite, presidente da Câmara, e o prefeito Ricardo Nunes

Em entrevista ao Painel no começo do mês, Leite disse que a relação com a gestão municipal estava péssima e que o partido não descartava apoiar Guilherme Boulos (PSOL) ou Pablo Marçal (PRTB).

Realizada no sábado (20), a convenção do União Brasil delegou à executiva municipal, comandada por Leite, a decisão sobre o rumo do partido na capital.

Desde então, a cúpula nacional do partido, Leite e Nunes conversaram e chegaram a um entendimento. O anúncio deve acontecer nos próximos dias. O prazo para oficialização é 15 de agosto, data máxima do registro de candidaturas.

Com o União Brasil, Nunes chega a 12 partidos na coligação: MDB, PL, PSD, Republicanos, PP, Podemos, Solidariedade, PRD, Agir, Mobiliza e Avante.

O União tem a terceira maior fatia do fundo eleitoral e do tempo de propaganda na TV, atrás apenas de PL e PT.