São Paulo

Secretário-executivo do gabinete do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o tucano Fábio Lepique afirma que o apresentador José Luiz Datena, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, não tem apoio fora da cúpula do partido e terá que fazer campanha sem participação da militância.

"Datena quer surfar na onda da antipolítica. Mas o fato é que a militância do PSDB não aceita ele. Estará sozinho na campanha e sabe disso", afirma Lepique, que participou de diversas gestões tucanas, como os governos Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, José Serra, João Doria e Bruno Covas.

Secretário-executivo Fabio Lepique e prefeito Ricardo Nunes com colete de missão enviada para o Rio Grande do Sul - Reprodução/@fabiolepique no Instagram

Em entrevista à Folha, Datena se queixou de "tiros" que levou "dentro do partido", disse que está sendo "sacaneado" e não descartou desistir mais uma vez da pré-candidatura.

Ele também reclamou de entrevista do engenheiro Paulo Lourenço, um dos assessores de sua pré-campanha, que disse à rádio CBN que é fundamental aumentar a quantidade de radares em São Paulo —um dia antes, o apresentador havia dito que os equipamentos de fiscalização são "uma grande sacanagem".

Datena também disse na entrevista que se sentir que vão "encher o saco" na convenção do PSDB, marcada para sábado (27), não comparecerá.