Jair e Michelle Bolsonaro confirmaram presença no lançamento da pré-candidatura da deputada federal Rosana Valle (PL) à Prefeitura de Santos, no próximo domingo (14) à tarde.

A deputada federal Rosana Valle abraça o ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado da ex-primeira-dama Michelle - Carla Carniel/Reuters

O casal, assim, deve ficar distante do ato marcado para o mesmo dia por ativistas bolsonaristas para a avenida Paulista, contra uma alegada "perseguição" do STF (Supremo Tribunal Federal).

A manifestação foi convocada no domingo (7) durante a Cpac, conferência conservadora em Balneário Camboriú (SC). Poucas lideranças nacionais e parlamentares devem comparecer, no entanto. A orientação de Bolsonaro é não bater de frente com o STF no momento em que é alvo de diversas investigações criminais.