Brasília

O ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel nega que tenha afirmado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que poderia livrar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de uma investigação caso ganhasse uma nomeação para o STF (Supremo Tribunal Federal).

A menção a Witzel foi feita pelo então presidente durante uma conversa com Alexandre Ramagem, à época diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, sobre o caso das "rachadinhas" de Flávio.

O então governador Wilson Witzel durante entrevista à imprensa no Rio de Janeiro - Mauro Pimentel - 23.set.2019/AFP

"O ano passado, no meio do ano, encontrei o Witzel", disse Bolsonaro em áudio obtido pela Polícia Federal (PF) e que teve seu sigilo levantado pelo ministro Alexandre de Moraes nesta segunda-feira (15). "Ele falou, resolve o caso do Flávio. 'Me dá uma vaga no Supremo'", seguiu o então presidente.

Na sequência, Bolsonaro sugere que Witzel pretendia destinar o cargo no Supremo ao juiz Flavio Itabaiana e que o então governador teria "sede de poder". Witzel nega que o diálogo tenha existido.

"Nunca mantive qualquer relação pessoal ou profissional com o juiz Flavio Itabaiana e jamais ofereci qualquer tipo de 'auxílio' a qualquer um durante meu governo", afirma Witzel, em mensagem enviada à coluna.

"O presidente Jair Bolsonaro deve ter se confundido e não foi a primeira vez que mencionou conversas que nunca tivemos, seja por confusão mental, diante de suas inúmeras preocupações, seja por acreditar que eu faria o que hoje se está verificando com a Abin e Policia Federal", segue.

"No meu governo, a Polícia Civil e Militar sempre tiveram total independência", finaliza Witzel.

O áudio supostamente teria sido gravado por Ramagem. O diálogo foi citado em representação da PF, na investigação sobre a chamada "Abin paralela" no governo de Bolsonaro.

Na semana passada, uma operação prendeu agentes que trabalhavam diretamente para Ramagem, que hoje é deputado federal e pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro.

Ramagem se manifestou pela primeira vez na sexta-feira (12) e negou ter atuado para ajudar o senador Flávio no caso da "rachadinha".

"Não há interferência ou influência em processo vinculado ao senador Flávio Bolsonaro. A demanda se resolveu exclusivamente em instância judicial", disse o deputado em rede social.