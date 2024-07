São Paulo

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) telefonou para seu provável concorrente na disputa pela Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), para agradecer os comentários feitos sobre ele na sabatina Folha/UOL.

Na entrevista realizada na terça-feira (16), Datena disse que Boulos não é de extrema esquerda e que hoje é "um cara muito ponderado, perto do que ele foi na juventude". Também fez críticas duras ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), com quem Boulos busca polarizar.

Guilherme Boulos (PSOL) durante sabatina Folha/UOL com pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo - Mariana Pekin-12.jul.2024/UOL

Datena também afirmou que é amigo do parlamentar e que foi chamado duas vezes para ser vice dele. O tucano também fez elogios a Lula (PT), principal apoiador de Boulos, e criticou Jair Bolsonaro (PL), aliado do emedebista.

"Como sempre amigável. Campanha não precisa ter ódio. Pensar diferente é democrático", afirma Datena ao Painel sobre o telefonema de Boulos.

A postura do apresentador na sabatina contrasta com a inflexão antipetista que acontece no PSDB desde o final do ano passado, quando o deputado federal Aécio Neves (MG) voltou a ser a figura mais influente do partido.

Um dos argumentos apresentados por tucanos para não se juntarem à pré-candidatura de Tabata Amaral (PSB) em São Paulo, por exemplo, foi o de que ela provavelmente estará ao lado de Boulos, em eventual segundo turno com Ricardo Nunes, e ao lado de Lula em 2026, caso o presidente decida buscar a reeleição.

Na sabatina, Datena desconversou ao tratar sobre o segundo turno e disse que vencerá no primeiro.