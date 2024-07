Brasília

A embaixada da China no Brasil e a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) vão elaborar um memorando de entendimento para ser assinado em novembro pelo presidente Lula (PT) e por seu colega chinês, Xi Jinping, que envolve uma parceria para promover destinos turísticos entre os países.

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, discutem acordo de turismo bilateral - Renato Vaz/Embratur

O assunto foi debatido nesta quarta-feira (17) em reunião entre o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao. No encontro, ficou acertado que a agência brasileira vai voltar a priorizar a promoção do turismo dos destinos brasileiros no país asiático. A Embratur vai estudar ainda a participação na próxima edição da feira de turismo ITB China, realizada em maio de 2025.

"Essa parceria com o governo chinês é muito estratégica para o Brasil e com certeza trará impactos positivos num maior fluxo de viajantes entre os dois países, com grande troca cultural e comercial, aproximando ainda mais os nossos povos", afirma Freixo.

Já embaixador da China defendeu a ideia de aproximação entre os países, o aumento da conectividade aérea e o intercâmbio cultural.