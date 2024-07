São Paulo e Brasília

A secretária Nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, diz que o presidente Lula (PT) foi "infeliz" ao tentar fazer piada sobre violência contra mulheres e o Corinthians, mas afirmou que a fala do petista está sendo equivocadamente distorcida.

Mais cedo, em evento com empresários do ramo alimentício no Palácio do Planalto, Lula disse condenar violência doméstica, mas que, "se o cara for corintiano, tudo bem". A declaração ocorreu em meio a um comentário em que o presidente criticava a violência doméstica e elogiava a presença de mulheres no local.

O presidente Lula (PT) durante reunião com empresários da indústria de alimentos - Pedro Ladeira-17.jul.2024/Folhapress

"Entendo que a interpretação da fala do presidente esteja sendo equivocadamente distorcida por um deslize ao não finalizar a linha de pensamento no momento da entrevista", afirma Moura. "O que se vê é uma fala nitidamente contrária à violência, mas com uma lacuna na construção da frase."

Moura diz que Lula foi infeliz ao tentar descontrair em meio a um tema tão delicado, "usando um tom jocoso ao falar da má fase do time do Corinthians." No entanto, argumentou que isso não significa que ele respalde violência de gênero ou que justifique o aumento de casos. "Pelo contrário, ele está justamente se posicionando contra o aumento assustador nos casos de violência contra mulheres."

A secretária disse que o petista tem compromisso político e ideológico com a proteção das mulheres.

"Não aceitaremos tornar o presidente que mais fez pela proteção da mulher no algoz das mesmas", disse. "É um presidente comprometido com a pauta do combate à violência de gênero e nós, das mulheres do PT, formulamos diariamente sobre o tema para subsidiar o governo e o partido."