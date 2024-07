Curitiba

Citado como opção do campo da direita nas eleições presidenciais de 2026, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), resolveu incluir quatro governadores na sua lista de homenageados com a Ordem do Mérito Anhanguera, comenda máxima do estado, e que será entregue nesta terça-feira (23).

São eles: o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD); o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos); o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil); e o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB).

Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, durante o Lide Brazil Investment, nos Estados Unidos - Vanessa Carvalho/VANESSA CARVALHO/BPP

A comenda é entregue anualmente, mas é a primeira vez, na gestão Caiado, que governadores são incluídos na homenagem. Os quatro receberão o Grã-Cruz, o grau máximo da comenda.

Conforme decreto de 1975, a finalidade da Ordem do Mérito Anhanguera é "agraciar pessoas físicas e corporações militares, nacionais ou estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes que, por seus relevantes serviços, ações ou méritos excepcionais, recomendem o reconhecimento do Estado de Goiás".