A liderança folgada do prefeito e pré-candidato à reeleição João Campos (PSB) apontada nesta sexta-feira (5) pela pesquisa Datafolha deve reduzir a pressão pela escolha de um candidato a vice com peso eleitoral.

A pesquisa mostra Campos com 75% das intenções de voto no principal cenário de disputa, margem que poderia garantir a vitória já no primeiro turno. Daniel Coelho (PSD) aparece com 7% das intenções de voto, seguido por Gilson Machado (PL) com 6% e Dani Portela (PSOL) com 3%.

Prefeito do Recife, João Campos (PSB), lidera com folga sucessão no Recife, aponta Datafolha - Rodolfo Loepert / Prefeitura do Recife - 17.jul.2023

Aliados de Campos afirmam que o cenário favorável no Datafolha fortalece sua disposição em escolher um vice de sua confiança. O prefeito tem indicado preferência pelo nome de Victor Marques (PCdoB), que foi chefe de gabinete da prefeitura em sua gestão.

O desempenho também apontaria uma inserção de Campos no eleitorado de direita, outro motivo apontado para construir uma chapa com menor perfil ideológico.

O PT pressiona o prefeito pela vaga e apresentou o nome de Mozart Sales, que deixou nesta semana o cargo na Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula (PT) para ficar apto para a disputa eleitoral.

A decisão tem impacto na eleição de 2026: Campos é um potencial candidato a governador de Pernambuco contra Raquel Lyra (PSDB).