São Paulo

O partido Novo convidou formalmente o deputado federal Ricardo Salles (PL) a se filiar novamente à sigla e disputar o Senado em 2026.

O ex-ministro confirma ao Painel o convite feito nesta sexta-feira (5) e diz que o próximo passo é conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre sua possível migração partidária.

Deputado federal Ricardo Salles (PL) durante entrevista à Folha - Marlene Bergamo-10.nov.2023/Folhapress

Mais cedo, o diretório paulista do partido Novo enviou comunicado aos diretórios municipais no estado para avisar do convite a Salles.

"Estamos seguros de que este movimento representará uma grande oportunidade para reforçar a direita no Senado Federal, dando a São Paulo o peso e representatividade que lhe são devidos", afirma o texto enviado aos diretórios.

"Gosto do Salles e ele seria muito bem-vindo de volta", afirma Eduardo Ribeiro, presidente do Novo. Natural de Blumenau (SC), Ribeiro deverá se encontrar com Salles em Balneário Camboriú nos próximos dias, quando ambos participarão do evento conservador Cpac.

Salles foi expulso do Novo em 2020. À época, o partido disse que não havia interlocução com o então ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro.

Ele afirmou na ocasião que foi expulso por não ter pedido autorização ao partido para assumir o cargo de ministro, e que entre João Amoêdo, fundador do Novo, e Bolsonaro, ficava com o então presidente.

Crítico da aproximação de parlamentares do Novo a Bolsonaro, Amoêdo foi suspenso da legenda em 2022 após declarar voto em Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Na sequência, pediu desfiliação.

Com a saída de Amoêdo e seus aliados do Novo, Salles não deverá encontrar resistência em seu possível retorno ao partido.