Curitiba

O PT confirmou neste sábado (20), durante convenção em Curitiba, o apoio à pré-candidatura do deputado federal Luciano Ducci (PSB) à prefeitura da capital paranaense, mas lideranças que lá atrás foram críticas à aliança ainda não acenaram adesão à futura campanha.

"É muito violento estar fora da disputa da cidade em que moro, vivo e sonho", disse a deputada federal Carol Dartora (PT), nesta segunda-feira (22), ao ser procurada pela Folha para avaliar a confirmação do apoio do PT a Ducci.

Deputada federal Carol Dartora (PT-PR) critica decisão do PT, que confirmou aliança com PSB nas eleições de 2024 em Curitiba - Bruno Spada/Divulgação/Câmara dos Deputados

Dartora defendia candidatura própria e se colocava disposta a se lançar na corrida ao Palácio 29 de Março. A cúpula nacional do PT, contudo, argumenta que a prioridade na disputa de outubro é ampliar o campo progressista, fechando alianças com nomes que se apresentam com chances nas urnas.

Ducci já foi prefeito de Curitiba no passado, quando herdou a cadeira deixada por Beto Richa (PSDB). E sua antiga relação com o PSDB segue incomodando parte do PT local, que não o vê como um representante do campo progressista.

Sem citar nomes, Dartora avalia que as escolhas dos pré-candidatos para a eleição em Curitiba seguiram uma lógica "nepotista, machista, conservadora e racista".

"Precisamos amplificar vozes marginalizadas para promover mudanças reais em nossa cidade. Curitiba também é nossa", diz ela.

Também procurado para comentar a confirmação da aliança entre PT e PSB, o deputado federal Zeca Dirceu se limitou a dizer que se trata de "assunto encerrado".

Além de Ducci, Curitiba tem outros nove pré-candidatos à prefeitura. São eles: Andrea Caldas (PSOL), Beto Richa (PSDB), Cristina Graeml (PMB), Eduardo Pimentel (PSD), Luizão Goulart (Solidariedade), Maria Victoria (PP), Ney Leprevost (União Brasil), Roberto Requião (Mobiliza) e Samuel de Mattos (PSTU).