São Paulo

Em busca de se estabelecer como sucessor de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (União Brasil-BA) tem feito gestos para tentar dissolver a resistência de petistas a seu nome.

Reportagem da Folha mostrou que seus aliados temem que ele tenha o nome vetado pelo presidente Lula (PT).

O líder da União Brasil, Elmar Nascimento (BA)

No sábado (27), ele participou de convenção do PT em Sento-Sé (514 km de Salvador), no norte da Bahia, e manifestou apoio à candidata petista na cidade, Giselda Carvalho, que conta com o respaldo do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

No evento, Elmar disse que, se for eleito presidente da Câmara, o governador terá nele "um parceiro para a Bahia".

Ele também exaltou Rui Costa, ministro da Casa Civil, que descreveu como o maior interlocutor de Lula no Legislativo.

"Fui adversário do Rui, mas hoje aprendi a gostar dele, porque é uma pessoa devotada ao trabalho, que olha de frente", disse.

Elmar Nascimento, de azul, no palanque da candidata petista em Sento-Sé (BA), Giselda Carvalho - Reprodução/@giseldacarvalhoo no Instagram

Em 10 de julho, Elmar organizou uma festa de aniversário em Brasília que reuniu 12 ministros do governo Lula. A presença de Rui Costa foi comemorada pelos aliados do líder do União Brasil, devido ao histórico de desavenças entre eles.

Além de Elmar, hoje são cotados Antonio Brito (PSD-BA) e Marcos Pereira (Republicanos-SP) na disputa pela presidência da Câmara.

Nenhum desses três nomes tem ampla maioria da Casa até o momento. Elmar é considerado o mais próximo do presidente da Câmara, mas, segundo relatos, o próprio alagoano tem dúvidas sobre a viabilidade dessa candidatura.