Curitiba

O União Brasil deve anunciar nesta segunda-feira (29) a entrada da deputada federal Rosangela Moro (União Brasil) na chapa do deputado estadual Ney Leprevost, pré-candidato a prefeito de Curitiba pelo partido.

O Painel apurou que ela será lançada como pré-candidata a vice-prefeita da capital paranaense no início da tarde, durante uma entrevista coletiva convocada pelo senador Sergio Moro (União Brasil) para declarar apoio a Leprevost.

A deputada federal Rosangela Moro (União Brasil) no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília - Divulgação

Rosangela Moro transferiu seu título eleitoral de São Paulo para Curitiba no início do ano. Na época, o movimento aparentava ter relação com a possibilidade de realização de uma eleição suplementar ao Senado, a partir da cassação do mandato de Sergio Moro pela Justiça Eleitoral, o que não aconteceu.

De olho no governo do Paraná em 2026, Sergio Moro vem fazendo movimentos para tentar colocar aliados à frente das principais cidades do estado.