A candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, participa na próxima sexta-feira (2) de uma sabatina do Movimento Livres, que defende o liberalismo e que nutre expectativa de que a deputada federal assine termo de compromisso com algumas propostas liberais do grupo.

Candidata a prefeita de SP, Tabata Amaral (PSB), na entrega do 'Título de Cidadão Paulistano' (in memoriam) a Eduardo Campos - Rafaela Araújo/Folhapress

O evento está marcado para começar às 19h30 na Casa Livres, no bairro Bela Vista, em São Paulo. O movimento disse que a sabatina terá como guia o Caderno de Políticas Públicas do Livres, com mais de 80 propostas liberais para as cidades brasileiras.

Tabata será a segunda candidata a ser sabatinada pelo Livres. A primeira foi a do Novo, Marina Helena, que participou da sabatina em 10 de julho.

Em evento no final de maio na casa do ex-presidente do Itaú e colunista da Folha Candido Bracher, a deputada federal afirmou que, durante seus cinco anos de mandato, tentou "ser uma ponte entre esquerda e direita" —ela votou a favor da reforma da Previdência e também pela derrubada do veto do presidente Lula ao projeto que acaba com as saidinhas de presos.

Tabata também defende propostas temáticas da esquerda, como a distribuição de absorventes para estudantes de baixa renda e o programa Pé de Meia, que cria poupança para estudantes do ensino médio na rede pública.