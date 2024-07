Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) participará da Cpac, conferência conservadora que ocorre no final de semana em Balneário Camboriú (SC).

O presidente argentino Javier Milei e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), padrinho político de Tarcísio, já confirmaram presença, além de expoentes da direita brasileira.

Governador Tarcísio de Freitas durante evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo - Danilo Verpa-6.mai.2024/Folhapress

Além de Milei, a conferência deve ter outros vips da ultradireita mundial. Representantes do partido português Chega! e do Grupo de Conservadores e Reformistas do Parlamento Europeu, que reúne legendas conservadoras do continente, devem comparecer.

Outra presença confirmada é a de Gustavo Funes, ministro da Justiça e Segurança de El Salvador.

Em 2022, Tarcísio participou da edição da Cpac em Campinas como pré-candidato ao governo de São Paulo. Na ocasião, ele foi aplaudido após defender o governo Bolsonaro e ajoelhar-se no palco para receber uma oração feita pelo hoje senador Magno Malta (PL-ES), que é pastor evangélico.