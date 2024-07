As obras do BRT de Campinas, que serão inauguradas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (SP) nesta quinta-feira (4) na cidade do interior paulista, tiveram a maior parte dos recursos liberados durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Vista da cidade de Campinas, no interior de São Paulo - Prefeitura de Campinas no Instagram

Segundo dados da prefeitura local, informados a pedido do Painel, 77,2% do valor de R$ 380 milhões da obra, ou R$ 293 milhões, foram repassados entre 2019 e 2022, no mandato anterior. O atual governo bancou apenas R$ 6,13 milhões, ou 1,6%.

O restante foi de responsabilidade das gestões Dilma Rousseff, que assinou o primeiro convênio com a prefeitura, em 2014, e Michel Temer, que firmou o segundo, em 2017.

O evento terá a presença do prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), que é candidato à reeleição e tem o PT local como um de seus principais adversários.

Na visita a Campinas, Lula também vai inaugurar um viaduto e obras de prevenção à enchente. As obras constam do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).