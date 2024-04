A vereadora de Campinas Paolla Miguel pediu afastamento temporário do diretório nacional do PT, do qual é integrante, em razão da repercussão causada na cidade por causa de um festival realizado no último domingo (14). O evento teve apresentações musicais e performances com teor pornográfico.

Cena da Festa da Bicuda, realizada em Campinas - Reprodução

A Festa da Bicuda foi viabilizada em parte por emendas orçamentárias apresentadas pela vereadora.

Um vídeo que circula em redes sociais mostra shows com músicas que contêm palavrões e referências sexuais. Também há uma simulação de sexo oral no palco.

A vereadora, que é alvo de uma comissão processante na Câmara de Campinas, pediu afastamento do diretório por 30 dias.

"Faço isso para me defender com tranquilidade e altivez e para evitar eventuais prejuízos ao meu partido, até que comprove que não tive responsabilidade sobre o fato", disse ela em comunicado ao partido.

A parlamentar afirma que a emenda que apresentou foi apenas para viabilizar a infraestrutura do evento e que não sabia do teor das apresentações, com o qual disse não concordar.

O caso virou tema na corrida municipal. Pré-candidato a prefeito, o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) pediu ao Ministério Público que a prefeitura e a vereadora reembolsem os cofres públicos em R$ 760 mil, custo do evento.