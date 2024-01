O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), criticou o fato de sua cidade não ter recebido do governo federal vacinas contra a dengue e indicou que pode haver um fator político nessa decisão.

O prefeito de Campinas (SP), Dário Saadi (Republicanos) - Zanone Fraissat/Folhapress

"Acho absurdo uma cidade como Campinas, enfrentando uma epidemia de dengue, ficar fora dessa fila. E torço que não tenha nenhum componente político nessa decisão", disse, em vídeo que divulgou em suas redes sociais. Saadi é vice-presidente para a área de Saúde da Frente Nacional dos Prefeitos.

Do mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas, Saadi é candidato à reeleição em outubro e deverá ter como um de seus principais adversários Pedro Tourinho, do PT.

Ele diz ter enviado ofício ao ministério pedindo doses da vacina, mas teve o pleito recusado. "Apesar do nosso pedido, o Ministério da Saúde manteve a decisão de não incluir Campinas na lista das mais de 500 cidades que receberão a vacina", afirma.

A cidade teve 1.202 casos da doença até a terceira semana de janeiro, cerca de 11% do registrado no estado de São Paulo.

Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que "a definição de um público-alvo e regiões para a vacinação foi necessária em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório – 6,5 milhões em 2024".

"A metodologia utilizada teve como ponto de partida os municípios de grande porte com alta transmissão nos últimos dez anos com população igual ou maior do que 100 mil habitantes".

O ministério acrescenta que os critérios foram pactuados com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).