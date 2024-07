O pré-candidato à Prefeitura de Manaus Amom Mandel (Cidadania) definiu que a advogada Nancy Segadilha, que atua pela causa das pessoas com deficiências (PCD), será vice em sua chapa.

Segadilha, 40, ficou tetraplégica depois de sofrer um acidente de carro aos 21 anos em Manaus. Ela foi presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Amazonas e vice-presidente nacional na mesma comissão.

Atualmente, é vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas.

Amom Mandel e Nancy Segadilha durante convenção do Cidadania em Manaus (AM) - Déborah Arruda/Divulgação-Equipe Amom Mandel

Mandel, por sua vez, foi diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e tem atuação parlamentar voltada a políticas de inclusão, entre outros temas.

Em 2022, ele foi o deputado federal com a maior votação proporcional para a Câmara dos Deputados, ao receber 14,5% dos votos no Amazonas.

Pesquisa AtlasIntel divulgada no sábado (27) aponta o atual prefeito, David Almeida (Avante), com 23%. A seguir vêm Capitão Alberto Neto (PL), com 21,9%, e Amom, com 21,3%. Os três estariam empatados tecnicamente.