São Paulo

O juiz Antonio Maria Patiño Zorz, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, rejeitou nesta sexta-feira (26) um pedido de liminar para suspensão da convenção do PSDB que está marcada para sábado (27). O evento deverá oficializar o lançamento da candidatura de José Luiz Datena à Prefeitura de São Paulo.

O pedido foi apresentado por Fernando Alfredo, ex-presidente municipal do PSDB, que encabeça movimento no partido para contestar a escolha do apresentador e defender o apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

José Luiz Datena (PSDB), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, durante entrevista à Folha - Karime Xavier-22.jul.2024/Folhapress

Alfredo protocolou pré-candidatura própria no diretório municipal do PSDB e pediu suspensão da convenção para que o PSDB realize prévias para escolha do candidato.

Em sua decisão, o magistrado afirma que o estatuto da federação PSDB/Cidadania estabelece que ela deve avaliar a conveniência de realizar prévias. Como mostrou o Painel, a federação antecipou a decisão e homologou a candidatura de Datena nesta sexta-feira (26).

A convenção será realizada em auditório da Assembleia Legislativa de São Paulo, e a expectativa é de que aconteça manifestação contra a candidatura de Datena.

A ala pró-Nunes contratou um minitrio elétrico e diz que levará centenas de militantes para protestar contra o apresentador. Em entrevista à Folha, ele disse que se sentisse que iriam "encher o saco" na convenção, não compareceria. Nesta sexta-feira, ele afirmou que pretende participar.