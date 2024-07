Curitiba

O PDT em Curitiba disse nesta quarta-feira (24) ter recebido o aval da cúpula da legenda em Brasília para fechar a aliança em torno do nome do deputado federal Luciano Ducci, pré-candidato a prefeito pelo PSB e que já tem o apoio do PT.

Com a sinalização nacional do PDT, os pedetistas em Curitiba vão homologar o nome do deputado estadual Goura (PDT) como pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Ducci, neste sábado (27). Já a convenção do PSB ocorre na sequência, no domingo (28), confirmando a união entre Ducci e Goura.

O deputado federal Luciano Ducci (PSB) e o deputado estadual Goura (PDT) são pré-candidatos, respectivamente, a prefeito e a vice-prefeito em Curitiba - Divulgação/PDT

Assim, o PT, que já aprovou o apoio a Ducci, não terá filiados na disputa majoritária em Curitiba pela primeira vez desde a redemocratização.

Da década de 1980 para cá, o PT sempre figurou como cabeça de chapa, com exceção da disputa de 2012, quando indicou a petista Mirian Gonçalves para ser vice de Gustavo Fruet (PDT), aliança vencedora nas urnas daquele ano.

Em todos os outros pleitos, o PT apresentou candidatos à principal cadeira do Executivo: Edésio Passos em 1985; Claus Germer em 1988; Dr Rosinha em 1992; Vanhoni em 1996, 2000 e 2004; Gleisi em 2008; Tadeu Veneri em 2016; e Paulo Opuszka em 2020. Nenhum dos nomes foi eleito para o Palácio 29 de Março.

Para as eleições de outubro, um grupo de petistas chegou a defender a candidatura própria novamente, mas prevaleceu a aliança com Ducci, costurada pela presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann.

A ideia é formar uma frente ampla de esquerda contra o grupo que está no poder, do atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), que conta com o apoio do prefeito Rafael Greca (PSD) e do governador Ratinho Junior (PSD).