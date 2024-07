O governo brasileiro já conta com mais uma performance extravagante de Javier Milei contra Lula em sua fala na Cpac, conferência conservadora que ocorre no próximo final de semana em Balneário Camboriú (SC).

O presidente da Argentina, Javier Milei - Agustin Marcarian/REUTERS

Há uma esperança, no entanto, de que haja algum tipo de autocontenção do argentino que impeça um rompimento total da relação entre os dois governos. Seja como for, a aposta é que os contatos entre os chanceleres Mauro Vieira e Diana Mondino, hoje cordiais, serão preservados.

Além de Milei, a conferência deve ter outros vips da ultradireita mundial. Representantes do partido português Chega! e do Grupo de Conservadores e Reformistas do Parlamento Europeu, que reúne legendas conservadoras do continente, devem comparecer. Outra presença confirmada é a de Gustavo Funes, ministro da Justiça e Segurança de El Salvador.

Anfitrião do evento, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PL) diz que a presença de Milei vai aumentar a dimensão do evento, para o qual já havia grande expectativa. "Vai movimentar muito o comércio da cidade e os setores de bares, restaurantes e hotéis", diz. Ele sonha levar o presidente argentino e Bolsonaro para conhecer algum projeto social da cidade.